Курортный сезон в Одессе может оказаться под угрозой из-за рекомендаций медиков

На фоне пандемии и постоянных новостей о стремительном распространении китайского вируса, многие украинцы не смогут насладится летним отдыхом на курорте. Да и границы будут закрыты к тому же.

А тут еще рекомендации медиков, которые требуют соблюдение карантинных условий даже на пляже: ношение средств защиты (масок, респираторов) и соблюдение безопасной дистанции.

В этой ситуации единственное что остается – это смех.

Забавные фотожабы на летних отдых в Одессе появились в соцсетях.

Одесситы представляют, каким получится отдых, если все таки удастся попасть к морю.

А тем временем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сделал очень важное заявление для всех граждан, на которое стоит обратить свое внимание. Так, по его словам, Министерство здравоохранения Украины изучает, может ли передаваться опасный вирус от человека к человеку с помощью воды, то есть, моря, водоемов, речек, озер.

По словам Ляшко, если эту возможность не признают точной, то украинцам можно будет купаться в морях, речках, бассейнах и озерах после того, как в стране смягчат карантин. Об этом граждан известит правительство в ближайшее время.

По состоянию на утро, 15 мая, в Одесской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили 19 новых случаев заболевания. Всего с начала эпидемии зафиксировано 712 случаев в нашем регионе.

По данным МОЗ, с начала эпидемии в Украине подтверждено 17 330 случаев заболевания. Из них 476 случаев – летальные, 4 473 человек – выздоровели.

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

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