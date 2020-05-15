В Одессе возле детской площадки владельцы МАФов установили туалет и вырыли выгребную яму, вонь от которой разносится по всей округе

Речь идет о территории в микрорайоне Вузовский напротив детского магазина "Антошка", расположенного на Люстдорфской дороге/Александра Невского, пишут местные СМИ .

В этом месте владельцы понаставляли всевозможных наливаек, шаурмичных и прочих киосков, а чтобы посетители не справляли нужду на детской площадке, установили туалет.

Также местные жители обнаружили "выгребную" яму , из которой доносится соответствующий запах, ощутимый и на детской площадке. Вокруг этой ямы летают мухи.

Одесситы встревожены, что с наступлением жаркой погоды и увеличением числа посетителей пивной и шаурмичной, на детской площадке буде опасно находиться.

Ранее мы писали, из-за карантина на фоне эпидемии опасного вируса в Одессе снесли детскую площадку.

Извесная детская площадка «Сашуля», которая больше десяти лет радовала детей, проживающих в районе Молдаванки, перестала существовать. Ее демонтировали.

Одесситы утверждают, что площадку, названную в память о погибшем мальчике, демонтировал рядом расположенный «Автомобильный дом Volkswagen».

Напомним, одесситов всполошила новость о туристическом буме: "Моря не увидим?"

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