Прогноз погоды на всю неделю

Всю неделю Одесса будет находится под влиянием антициклона, который принесет сухую и теплую погоду, но один день будет дождливо

Как передает Politeka.net, со ссылкой на прогноз погоды синоптиков, в Одесу вернется климатическое лето, а это значит что температура поднимется выше 20 градусов.

В понедельник, 18 мая, в Одесса и области облачно с прояснениями. Ветер северо-западный умеренный.

Температура воздуха днем +12 +21 по области и +17 + 19 по городу.

Во вторник, 19 мая, на протяжении всего дня будет облачно, без существенных осадков. Температурные показатели останутся прежними. Ветер переменный.

В городе воздух прогреется до 21 градуса, по области будет наблюдаться +18+20 градуса.

А вот среда станет тем днем, когда синоптики прогнозируют дождь. В городе будет пасмурно и сыро. Температура воздуха составит +14 +19 градусов.

В четверг, 21 мая, ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем тоже. Ветер северо - западный, 4-5 метров в секунду. Температура в городе будет колебаться в пределах +14 +18 градусов, по области +15 +19.

Последний рабочий день недели, пятница, 22 мая, принесет солнечную погоду, однако немного похолодает. Ночью термометры покажут +7 +9, днем +11 +18 градусов.

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