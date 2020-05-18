В Одесской области китайский вирус стремительно забирает людские жизни

Так, за минувшие сутки в Подольске скончались 84-летний пенсионер и 55-летняя сотрудница департамента соцполитики и охраны здоровья Подольского горсовета. Об этом сообщил одесский губернатор Как Максим Куцый у себя в Facebook, пишет Politeka.net

По состоянию на утро 18 мая в Одесской области подтверждено 764 случаев заражения, из которых 18 - за минувшие сутки.

«Но есть и хорошие новости – наконец видим более четкую положительную тенденцию выздоровления больных. На сегодня в регионе 62 выздоровевших от вируса пациента», – написал Куцый.

Всего в Украине на данный момент выявлено 18 616 заболевших, из них 535 украинцев умерли (21 – за последние сутки) и 5 276 пациентов выздоровели. За последние сутки подтвердились 325 новых случаев.

На минувших выходных стало известно о гибели директора одесской школы и врача-реаниматолога городской больницы №10.

Оба пациента были в тяжелом состоянии и скончались в инфекционной больнице.

Директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич отметила, что вирус забрал жизнь 74-летней директора школы №1, Елены Масленко.

Женщину госпитализировали в частную клинику 6 мая, но уже 7 мая ее перевели в Городскую клиническую инфекционную больницу, вчера ее не стало.

Еще одним погибшим оказался 47-летний врач реаниматолог Максим Белинов. Ранее врач спасал жизнь больному, у которого был диагностирован ковид-19.

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