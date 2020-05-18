На фоне последних новостей о стремительном распространении китайского вируса и новых жертвах, мэр Одессы Геннадий Труханов созвал комиссию для принятия экстренных мер в городе

Напомним, что за последние дни в Одессе от инфекции скончалось несколько человек, а в целом число погибших составило 6 человек.

По словам Труханова, на фоне титанической работы медиков, водителей общественного транспорта и коммунальщиков в городе открываются ночные клубы и рестораны, где никто не соблюдает меры безопасности, пишут местные СМИ .

«Пройдите по Екатерининской и посмотрите, что творится. О каких нормах идет речь? Боюсь, что мы можем получить существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно помнить о том, что ничего еще не закончилось», — отметил городской голова.

Мэр призвал чиновников, как можно скорее созвать заседание комиссии по вопросам техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций и тщательно проанализировать, что происходит в Одессе, и какие меры следует принять.

“Подготовим заседание комиссии и согласно нашей обстановке в городе будем принимать решение . С таким карантином можем дождаться ухудшение ситуации. В принципе ещё ничего не прошло”, - сообщил Труханов.

По состоянию на утро 18 мая в Одесской области подтверждено 764 случаев заражения, из которых 18 - за минувшие сутки.

Всего в Украине на данный момент выявлено 18 616 заболевших, из них 535 украинцев умерли (21 – за последние сутки) и 5 276 пациентов выздоровели. За последние сутки подтвердились 325 новых случаев.

На минувших выходных стало известно о гибели директора одесской школы и врача-реаниматолога городской больницы №10.

Оба пациента были в тяжелом состоянии и скончались в инфекционной больнице.

А сегодня, 18 мая, в Подольске скончались 84-летний пенсионер и 55-летняя сотрудница департамента соцполитики и охраны здоровья местного горсовета.

Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры

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