Ему было всего 47 лет

Опасный китайский вирус унес жизнь врача-реаниматолога в Одессе

Подробности рассказала на своей странице в Фейсбук волонтер благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net

Она сообщила, что 47-летний Максим Белинов был врачом в реанимации городской больницы №10 и контактировал с пациентами больницы в ковид 19, а впоследствии и у него диагностировали опасную инфекцию.

По словам волонтера Катерины Ножевниковой, врачи инфекционной больницы неделю боролись за жизнь своего коллеги, но к сожалению, спасти его не удалось. Вчера Максим Белинов скончался.

«Всeм, кто кричит о всeмирном зaговорe и всeм, кто тaнцyeт сeйчaс по вeчeрaм нa дискотeкaх с крикaми «нeт никaкого коронaвирyсa» просто посмотритe в лицо Мaксимy. Eмy было всeго 47 лeт. Бeз отцa Остaлся трёх лeтний мaлыш. Сынa в рaсцвeтe сил потeрялa пожилaя мaмa», - написала Ножевникова.

В тоже время губернатор Одесской области Максим Куцый сообщил, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.

Подольский район - 365;

Одесса - 156;

Беляевский - 71;

Балтский и Измаильский районы - по 21 случая;

Кодымский - 18;

Белгород-Днестровский - 17;

Килийский - 15;

Овидиопольский -11;

Черноморск и Теплодар - по 7 случаев;

Окнянський - 6;

Болградский и Раздельнянский - по 4 случая;

Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский - по 3 случая;

Южный, Ананьевский, Лиманский - по 2 случая;

Арцизский, Березовский, Любашевский - по 1 случаю.

Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры

Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего

Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные