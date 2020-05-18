Опасный китайский вирус унес жизнь врача-реаниматолога в Одессе
Подробности рассказала на своей странице в Фейсбук волонтер благотворительного фонда «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net
Она сообщила, что 47-летний Максим Белинов был врачом в реанимации городской больницы №10 и контактировал с пациентами больницы в ковид 19, а впоследствии и у него диагностировали опасную инфекцию.
По словам волонтера Катерины Ножевниковой, врачи инфекционной больницы неделю боролись за жизнь своего коллеги, но к сожалению, спасти его не удалось. Вчера Максим Белинов скончался.
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«Всeм, кто кричит о всeмирном зaговорe и всeм, кто тaнцyeт сeйчaс по вeчeрaм нa дискотeкaх с крикaми «нeт никaкого коронaвирyсa» просто посмотритe в лицо Мaксимy. Eмy было всeго 47 лeт. Бeз отцa Остaлся трёх лeтний мaлыш. Сынa в рaсцвeтe сил потeрялa пожилaя мaмa», - написала Ножевникова.
В тоже время губернатор Одесской области Максим Куцый сообщил, что за минувшие сутки диагноз подтвердился у 12 пациентов, а общее количество составляет 746 человек. Случаи зафиксированы практически во всех районах Одесской области.
Подольский район - 365;
Одесса - 156;
Беляевский - 71;
Балтский и Измаильский районы - по 21 случая;
Кодымский - 18;
Белгород-Днестровский - 17;
Килийский - 15;
Овидиопольский -11;
Черноморск и Теплодар - по 7 случаев;
Окнянський - 6;
Болградский и Раздельнянский - по 4 случая;
Ивановский, Сиротский, Тарутинский, Ширяевский - по 3 случая;
Южный, Ананьевский, Лиманский - по 2 случая;
Арцизский, Березовский, Любашевский - по 1 случаю.
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