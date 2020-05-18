В Одесской области полиция и родственники ищут безвести пропавшую девушку, о которой нет извести длительное время
В Любашевским районе Одесской области полиция бросила все силы на розыск 17-летней Борчук Татьяны Сергеевны.
Известно, что жительница села Троицкое ушла из дома 12 апреля текущего года и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области
Приметы Тани: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.
Была одета в светлые джинсы, темные кроссовки, коричнево-черную кофту с капюшоном.
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У девушки есть особая примета - на правой руке татуировка с надписью "любовь".
Стоит отметить, что Борчук Татьяна уже не первый раз сбегает из дома. О систематических причинах побега в полиции не уточняют.
В полиции убедительно просят, при получении любой информации о местонахождении девушки, сообщать по телефонам (04864) 2-25-73, (04864) 2-22-44 или по спецлинии «102».
Ранее мы сообщали, в Одесской области при странных обстоятельства пропала еще одна девушка.
В розыск объявлена жительница села Красная Коса Гинга Аруна Андреевна, 2003 года рождения.
Известно, что девушка, 7 мая, около 15 часов ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.
Приметы: рост 160-165 см, худощавая, глаза карие, волосы черные длинные.
Была одета: в черную кожаную короткую куртку, футболку, бордовую юбку и черные тапочки с розовым мехом.
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