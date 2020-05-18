После смягчения карантина многие одесситы пришли на вечеринки в ночные клубы
Соответствующие кадры, сделанные в развлекательных заведениях заполонили интернет, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как участники массовых мероприятий пренебрегают всеми карантинными ограничениями – не надевают масок и не соблюдают дистанцию в 1,5-2 метра.
Люди танцуют, веселятся, пьют алкоголь и селфятся.
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При этом в администрации заведений отметили, что несут ответственность только за маски у персонала.
Пользователи в соцсетях с возмущением комментируют увиденное. Некоторые называют это "пир во время чумы".
В тоже время одесски мэр Геннадий Труханов забеспокоился происходящим в городе и срочно созвал коммисию по техногенной безопасности и ЧС.
По словам Труханова, на фоне титанической работы медиков, водителей общественного транспорта и коммунальщиков в городе открываются ночные клубы и рестораны, где никто не соблюдает меры безопасности.
«Пройдите по улицам и посмотрите, что творится. О каких нормах идет речь? Боюсь, что мы можем получить существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно помнить о том, что ничего еще не закончилось», — отметил городской голова.
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