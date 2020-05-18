О масках и дистанции никто не слышал

После смягчения карантина многие одесситы пришли на вечеринки в ночные клубы

Соответствующие кадры, сделанные в развлекательных заведениях заполонили интернет, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как участники массовых мероприятий пренебрегают всеми карантинными ограничениями – не надевают масок и не соблюдают дистанцию в 1,5-2 метра.

Люди танцуют, веселятся, пьют алкоголь и селфятся.

При этом в администрации заведений отметили, что несут ответственность только за маски у персонала.

Пользователи в соцсетях с возмущением комментируют увиденное. Некоторые называют это "пир во время чумы".

В тоже время одесски мэр Геннадий Труханов забеспокоился происходящим в городе и срочно созвал коммисию по техногенной безопасности и ЧС.

По словам Труханова, на фоне титанической работы медиков, водителей общественного транспорта и коммунальщиков в городе открываются ночные клубы и рестораны, где никто не соблюдает меры безопасности.

«Пройдите по улицам и посмотрите, что творится. О каких нормах идет речь? Боюсь, что мы можем получить существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно помнить о том, что ничего еще не закончилось», — отметил городской голова.

Паті в Одесі "Да будут алкоголь, знакомства и интим" або ж "коронавирус, да пашол ты на**й" ¯\_(ツ)_/¯ Як одесити вирішили не поступатися київській "елітці" з Queen і влаштували раскалбас у нічному клубі (нехтуючи всим, чим тільки можна). P.S. Трек труноносців - не монтаж 😉 Gepostet von Букви am Sonntag, 17. Mai 2020

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