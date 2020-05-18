На одесском промрынке «7-километр» произошел пожар

Соответствующее видео с места ЧП появилось в сети, передает передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как проинформировали в пресс - службе ГСЧС в Одесской области, в воскресенье, 17 мая, в Службу спасения поступило сообщение о загоревшемся магазине на территории Промышленного рынка «7 км».



Прибывшие на место спасатели установили, что горел 2-этажный контейнер.

Отмечается, что пожару на рынке автоматически был присвоен повышенный уровень опасности..



Пожар ликвидировали за час на площади 25 квадратных метров насколько пожарных расчетов. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. К счастью, никто из людей не пострадал.

Ранее мы сообщали, что ночью в Одессе сгорело сразу три автомобиля в разных районах города- на поселке Котовского и на Черемушках

По данным спасателей, в 3:10 поступил вызов о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Героев Крут. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 3:29.

Кроме того, около 4:00 спасатели получили информацию о том, что в районе проспекта Добровольского во дворе многоэтажки пылают и Hyundai. Возгорание полностью ликвидировали в 4:59.

Собственником автомобиля Kia Soul является 51-летний одессит.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.

Предварительно установлено, что причиной возгорания всех автомобилей является поджог.

В полиции добавили, что в рамках расследования, устанавливаются полные обстоятельства происшествия и лица, причастные к инцидентам.

Напомним, циклон обрушился на Одессу, песчаная буря, шторм и ливень: кадры стихии

Как сообщала Politeka, любительница России пугает одесситов "вежливыми людьми", видео: "Будете катиться..."

Также Politeka писала, что в Одессе появилась огромная георгиевская лента: видео