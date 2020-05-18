На одесском промрынке «7-километр» произошел пожар
Соответствующее видео с места ЧП появилось в сети, передает передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как проинформировали в пресс - службе ГСЧС в Одесской области, в воскресенье, 17 мая, в Службу спасения поступило сообщение о загоревшемся магазине на территории Промышленного рынка «7 км».
Прибывшие на место спасатели установили, что горел 2-этажный контейнер.
Отмечается, что пожару на рынке автоматически был присвоен повышенный уровень опасности..
Пожар ликвидировали за час на площади 25 квадратных метров насколько пожарных расчетов. Причина возгорания и ущерб устанавливаются. К счастью, никто из людей не пострадал.
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По данным спасателей, в 3:10 поступил вызов о возгорании автомобиля Mitsubishi на улице Героев Крут. Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар в 3:29.
Кроме того, около 4:00 спасатели получили информацию о том, что в районе проспекта Добровольского во дворе многоэтажки пылают и Hyundai. Возгорание полностью ликвидировали в 4:59.
Собственником автомобиля Kia Soul является 51-летний одессит.
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции.
Предварительно установлено, что причиной возгорания всех автомобилей является поджог.
В полиции добавили, что в рамках расследования, устанавливаются полные обстоятельства происшествия и лица, причастные к инцидентам.
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