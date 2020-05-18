Стали известны новые подробности об умершем от китайского вируса враче из Одессы

Как выяснилось, 47-летний реаниматолог Максим Белинов 4 дня занимался самолечением дома, а в больницу попал уже в тяжелом состоянии. Более того, у врача была депрессия. Об этом рассказала директор горздрва Елена Якименко в хоед заседания штаба, передает Politeka.net



В больнице медики уговаривали врача надеть кислородную маску, но всех усилия оказались напрасными, он отказывался от нее.

«Ему была показана кислородная поддержка, но он категорически отказался. Мы даже пошли на крайние меры и в костюме химзащиты пропустили к нему жену, но и это не дало результата», — отметила Якименко.

Для медперсонала городской больницы №10 смерть коллеги стала настоящим шоком. У врача-реаниматолога остались жена, трехлетний сын и пожилая мать.

По состоянию на утро 18 мая в Одесской области подтверждено 764 случаев заражения, из которых 18 - за минувшие сутки.

Всего в Украине на данный момент выявлено 18 616 заболевших, из них 535 украинцев умерли (21 – за последние сутки) и 5 276 пациентов выздоровели. За последние сутки подтвердились 325 новых случаев.

На минувших выходных стало известно о гибели директора одесской школы.

Так, директор Департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич отметила, что вирус забрал жизнь 74-летней директора школы №1, Елены Масленко.

Женщину госпитализировали в частную клинику 6 мая, но уже 7 мая ее перевели в Городскую клиническую инфекционную больницу, вчера ее не стало.

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