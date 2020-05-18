В Одессе трамвай влетел в фуру
Кадры разрушительного ДТП, которое случилось днем в понедельник, 18, мая под Пересыпскийм мостом обнародовали местные
Трамвай на полном ходу врезался в полу-прицеп грузовика и сошел с рельсов. От удара у него повреждена кабина и выбиты стекла.
В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.
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Движение трамваев по маршрутам №1 и №7 приостановлено.
Ранее мы писали, как в центре Одессы огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец.
ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.
Как видно на кадрах, дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.
Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусного маршрута №2 и №7, а также стоят трамваи №15.
На место ЧП съехались аварийные службы. Движение транспорта затруднено.
Также мы писали, в центре Одессы движение трамваев было парализовано из-за автохама.
Инцидент случился возле рынка «Привоз».
Так, водитель выезжавший с парковки на «Привозе» не заметил трамвай из-за припаркованного микроавтобуса и врезался в него.
Собралась внушительная трамвайная пробка из маршрутов №5 и №28. На месте происшествия работали полицейские.
Напомним,
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