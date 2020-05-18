В Одессе трамвай влетел в фуру

Кадры разрушительного ДТП, которое случилось днем в понедельник, 18, мая под Пересыпскийм мостом обнародовали местные СМИ.

Трамвай на полном ходу врезался в полу-прицеп грузовика и сошел с рельсов. От удара у него повреждена кабина и выбиты стекла.

В пресс-службе КП «Одесгорэлектротранс» сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Движение трамваев по маршрутам №1 и №7 приостановлено.

Ранее мы писали, как в центре Одессы огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец.

ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.

Как видно на кадрах, дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.

Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусного маршрута №2 и №7, а также стоят трамваи №15.

На место ЧП съехались аварийные службы. Движение транспорта затруднено.

Также мы писали, в центре Одессы движение трамваев было парализовано из-за автохама.

Инцидент случился возле рынка «Привоз».

Так, водитель выезжавший с парковки на «Привозе» не заметил трамвай из-за припаркованного микроавтобуса и врезался в него.

Собралась внушительная трамвайная пробка из маршрутов №5 и №28. На месте происшествия работали полицейские.

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