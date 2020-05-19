Во вторник, 19 мая, синоптики прогнозируют в Одессе климатическое лето
Это означает, что температура воздуха поднимется выше 20 градусов тепла. Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Согласно данным, весь день в Одессе продержится облачная погода, однако будет тепло и без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 11-13 ° С, днем 19-21 ° С.
Температура морской воды 12-13 ° С.
По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 9-14 ° С, днем 19-24 ° С.
На автодорогах области видимость хорошая.
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