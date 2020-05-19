Во вторник, 19 мая, синоптики прогнозируют в Одессе климатическое лето

Это означает, что температура воздуха поднимется выше 20 градусов тепла. Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно данным, весь день в Одессе продержится облачная погода, однако будет тепло и без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 11-13 ° С, днем ​​19-21 ° С.

Температура морской воды 12-13 ° С.

По Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью 9-14 ° С, днем ​​19-24 ° С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Интересно, что 19 мая почитается память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия.

«На Денисов день большая роса - огурцам большой род». Обильное выпадение росы указывало не только на огуречный урожай, но и на хорошую погоду, а отсутствие росы предвещало дождь.

Ранее мы писали, как в центре Одессы огромное дерево упало прямо на киоск, в котором находился продавец.

ЧП случилось на улице Нежинской угол Льва Толстого.

Как видно на кадрах, дерево рухнуло и раздавило киоск по продаже овощей. Девушка-продавщица не пострадала. Она находится в шоком состоянии.

Кроме того, при падении ветка зацепила контактную сеть троллейбусов. В результате происшествия остановилось движение троллейбусного маршрута №2 и №7, а также стояли трамваи №15.