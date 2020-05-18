Житель Одесской области устроил небывалый погром на двух кладбищах, где разрушил больше десяти надгробий
Инцидент случился в одно миз сел в Раздельнянском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесской области.
В полицю обратились 8 человек и рассказали, что могилы на кладбащах их родсвенников разрушены.
Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.
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По словам хулигана, он что частенько искал на кладбищах пищу и сладости, а в день совершения преступления нашел еще и бутылку водки. Именно действие алкоголя, по словам молодчика, и вызвало у него желание пошалить.
Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается ».
Также в полиции обнародовали фотографии с последствиями «работы» вандала.
Ранее мы писали, в Одессе вандалы испортили бювет и теперь он не работает.
На сегодняшний день существует немало вандалов, которые совершенно не обращают внимание на неправильные поступки и из-за мести или развлечения крушат и ломают всё на своем пути.
В ночь с 13 на 14 мая неизвестные устроили погром в бюветном комплексе на Михайловской площади.
Злоумышленники проникли в помещение, срезали и украли кран зоны выдачи воды, а также другое оборудование, обеспечивающее работу бювета. Но этого им показалось мало, и они решили поджечь помещение.
К счастью, огонь не разгорелся.
Коммунальщики принялись восстанавливать работу бювета и в связи с ремонтом он не будет функционировать до 25 мая.
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