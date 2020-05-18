Ему грозит до 3-х лет тюрьмы

Житель Одесской области устроил небывалый погром на двух кладбищах, где разрушил больше десяти надгробий

Инцидент случился в одно миз сел в Раздельнянском районе, передает Politeka.net, со ссылкой на пресс-службу Одесской области.

В полицю обратились 8 человек и рассказали, что могилы на кладбащах их родсвенников разрушены.

Правоохранители взялись за поиски вандала и установили его личность. Им оказался 19-летний местный житель.

По словам хулигана, он что частенько искал на кладбищах пищу и сладости, а в день совершения преступления нашел еще и бутылку водки. Именно действие алкоголя, по словам молодчика, и вызвало у него желание пошалить.

Сейчас следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается ».

Также в полиции обнародовали фотографии с последствиями «работы» вандала.

Ранее мы писали, в Одессе вандалы испортили бювет и теперь он не работает.

На сегодняшний день существует немало вандалов, которые совершенно не обращают внимание на неправильные поступки и из-за мести или развлечения крушат и ломают всё на своем пути.

В ночь с 13 на 14 мая неизвестные устроили погром в бюветном комплексе на Михайловской площади.

Злоумышленники проникли в помещение, срезали и украли кран зоны выдачи воды, а также другое оборудование, обеспечивающее работу бювета. Но этого им показалось мало, и они решили поджечь помещение.

К счастью, огонь не разгорелся.

Коммунальщики принялись восстанавливать работу бювета и в связи с ремонтом он не будет функционировать до 25 мая.

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