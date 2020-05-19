Загорают мамы с детьми и пожилые люди

В середине мая, после ослабления карантина одесситы, открыли куротный сезон и уже вовсю пляжничают

Соответсвующие фотографиии, сделанные на популярных пляжах города, обнародовали местные СМИ .

На кадрах видно, что отдыхающие, среди которых мамы с детками, лежат на песке и принимают солнечные ванны. Также позагорать пришли люди пожилого возраста.

Естественно никто из пляжников не соблюдает меры безопасности и забывают о дистанции в 2 метра, кроме того, маску никто не надевает.

При этом вода еще достаточно прохладная, поэтому не каждый рискнет окунуться в море.

Отметим, что Минздрав Украины разрешил открыть пляжный сезон у морей и рек. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель вирусной болезни.

Однако Минздрав предупреждает о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

А тем временем синоптики сообщили, что 19 мая в Одессе наступит климатическое лето.

Это означает, что температура воздуха поднимется выше 20 градусов тепла.

Согласно прогнозу, весь день в Одессе продержится облачная погода, однако будет тепло и без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 11-13 ° С, днем ​​19-21 ° С.

Температура морской воды12-13 ° С.

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