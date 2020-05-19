В середине мая, после ослабления карантина одесситы, открыли куротный сезон и уже вовсю пляжничают
Соответсвующие фотографиии, сделанные на популярных пляжах города, обнародовали местные
На кадрах видно, что отдыхающие, среди которых мамы с детками, лежат на песке и принимают солнечные ванны. Также позагорать пришли люди пожилого возраста.
Естественно никто из пляжников не соблюдает меры безопасности и забывают о дистанции в 2 метра, кроме того, маску никто не надевает.
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При этом вода еще достаточно прохладная, поэтому не каждый рискнет окунуться в море.
Отметим, что Минздрав Украины разрешил открыть пляжный сезон у морей и рек. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель вирусной болезни.
Однако Минздрав предупреждает о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.
А тем временем синоптики сообщили, что 19 мая в Одессе наступит климатическое лето.
Это означает, что температура воздуха поднимется выше 20 градусов тепла.
Согласно прогнозу, весь день в Одессе продержится облачная погода, однако будет тепло и без осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 11-13 ° С, днем 19-21 ° С.
Температура морской воды12-13 ° С.
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