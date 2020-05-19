После смягчения карантина ситуация на Одесчине только ухудшилась, количество больных с каждым днем растет и медики назвали самые зараженные районы

Как стало известно, в облздраве не одобряют ослабления карантинных мер, об этом заявила его глава Наталья Одарий-Захарьева, передает Politeka.net

«Ситуация после ослабления карантина ухудшилась. Каждый день у нас как минимум 15 случаев подтверждается. Ослабление карантина не значит, что мы должны ходить без средств индивидуальной защиты. Мы должны быть в масках и не должно быть скоплений людей. Есть правила и нужно их придерживаться, - рассказала Захарьева.

Медик обнародовала карту по заболеваемости вирусом в Одесской области по состоянию на 18 мая. Самым зараженным районом оказался Подольск - 373 человека, затем следует Одесса - 164, а на третьем месте – Беляевский район – 71 больной.

При этом всего заболело 160 медработников. Наибольшее количество в Подольске - 91, в Одессе - 40, в Белевском районе - 5, в Измаиле - 4.

Скончались от вируса - 6 в Подольске, в том числе один медработник, 6 в Одессе, в том числе медработник, и одна смерть в Балте.

«537 больных лечатся амбулаторно, в том числе 61 ребенок и 135 медработников. Госпитализировано 227 человек, в том числе 8 детей и 21 медработник», - сообщила чиновница.

По состоянию на утро 19 мая в Одесской области подтверждено 784 случая заражения, из которых 20 - за минувшие сутки.

Как отметил одесский губернатор Максим Куцый, пока что количество заболевших в регионе превышает количество выздоровевших.

За последние сутки вирус подтвердился у семерых медиков, обследованных как контактные лица.

«Все переносят болезнь в легкой форме. Выздоровели уже 79 жителей Одесской области», - написал Куцый на своей странице в Фейсбук.

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