В Одессе под стенами ОГА одновременно проходят несколько акций протеста
Об этом сообщают местные
Во вторник, 19 мая на проспекте Шевченко собрались жители Теплодара – они выступают против присоединения к Маякской ОТГ с центром в Маяках. Кроме того, на митинг вышли жители села Заря Болградского района, а также представители Кирничанской громады.
Люди недовольны произволом областных чиновников, которые минуя волю народа, озвученную на общественных слушаниях, представили на рассмотрение в Минрегион свой вариант перспективного плана объединения громад.
Жители Теплодара возмутились, что их громада попадает в состав Маякской ОТГ, в связи с чем и организовали протест.
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Они требуют, что центр должен быть в Теплодаре или Теплодар должен остаться отдельной административно-территориальной единицей.
«Из интернета мы случайно увидели информацию. Наша громада каким-то образом попадет в состав Маякской ОТГ. Вчера мы пытались достучаться к руководству области и нам пообещали нас услышать, – рассказал протестующий.
По данным СМИ, представители Болградского района возмущены тем фактом, что их район собираются «раздерибанить» аж на пять громад. Ведь жители Болградщины были настроены сохранить свой район целостным , одной громадой. После, в ходе многочисленных обсуждений пришли к мнению, что район поделят на две громады – Болградскую и Кубейскую. Но никак ни на пять!
В свою очередь жители села Заря Саратского района требуют сохранить их громаду самостоятельной, ведь их село намного самодостаточнее пгт. Сарата, куда его намереваются присоединить областные чиновники.
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