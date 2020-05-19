В сети показали шикрарные особняки одесских олигархов с высоты птичьева полета

Соответствующие фотографии обнародровали журналисты «7 канала»

На кадрах видно, что дворцы с огромными участками, на которых расположены бассейны, лужайки с ландшафтным дизайном, причудливыми мостиками и мраморными скульптурами, выстроены на одесском побережье.

Роскошные особняки окружают целые скверы. Стилистика домов – от классики до современности. Все атрибуты достатка – напоказ.

«С высоты особняки кажутся игрушечными. Но пусть не смущает масштаб фото – участки просто огромные!», - отмечают журналисты.

Ранее мы писали, в центре Одессы обрушилась часть пятиэтажного жилого дома на улице Торговой.

ЧП случилось в понедельник, 18 мая, около 16:25.

В результате обрушения никто не пострадал, пресс-служба МВД.По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Хотелось бы отметить и то, что буквально в первых числах мая в Одессе также произошло обрушение одного из жилых домов. К счастью, в результате данного происшествия никто не погиб и не пострадал.

А произошло это ЧП на Польском спуске, и уже по прибытию к месту обрушившегося дома спасатели выяснили, что в правом крыле этого здания обрушился первый и второй этаж. Поскольку это жилое здание, то спасатели эвакуировали 21 жильца.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, голодный бунт вспыхнул под Одессой, трасса перекрыта: "Наши дети хотят есть", фото

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.