В сети показали шикрарные особняки одесских олигархов с высоты птичьева полета
Соответствующие фотографии обнародровали журналисты «7 канала»
На кадрах видно, что дворцы с огромными участками, на которых расположены бассейны, лужайки с ландшафтным дизайном, причудливыми мостиками и мраморными скульптурами, выстроены на одесском побережье.
Раскрыта пикантная правда об Анджелине Джоли, топ ярких фото: с кем связался Брэд Питт
Русская Кардашьян выставила в камеру пышный бюст в неприличном бикини: "Ух, какая шкодница"
Бесстыжая Ивлеева из «Орла и решки» посветила огромным декольте перед Ургантом: "муж посмотрел?"
"Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение
Роскошные особняки окружают целые скверы. Стилистика домов – от классики до современности. Все атрибуты достатка – напоказ.
«С высоты особняки кажутся игрушечными. Но пусть не смущает масштаб фото – участки просто огромные!», - отмечают журналисты.
Ранее мы писали, в центре Одессы обрушилась часть пятиэтажного жилого дома на улице Торговой.
ЧП случилось в понедельник, 18 мая, около 16:25.
В результате обрушения никто не пострадал, пресс-служба МВД.По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.
Хотелось бы отметить и то, что буквально в первых числах мая в Одессе также произошло обрушение одного из жилых домов. К счастью, в результате данного происшествия никто не погиб и не пострадал.
А произошло это ЧП на Польском спуске, и уже по прибытию к месту обрушившегося дома спасатели выяснили, что в правом крыле этого здания обрушился первый и второй этаж. Поскольку это жилое здание, то спасатели эвакуировали 21 жильца.
Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.
Как сообщала Politeka, голодный бунт вспыхнул под Одессой, трасса перекрыта: "Наши дети хотят есть", фото
Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.