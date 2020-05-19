В Одессе жителей обвалившегося дома на улице Торговой поселили в гостиницы

35 жильцов разместили в отеле «Винтаж « и «Одесский дворик», сообщил вице-мэр и директор департамента городского хозяйства Дмитрий Жеман, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Всего, по его словам, зарегистрирован 41 человек, а проживали 44. Правда, остальных приютили родственники и знакомые, так как они категорически отказались селится в гостиницу.

Жеман отметил, что люди будут оставаться в отелях до тех пор, пока не будут получены результаты экспертизы дома. Все расходы по проживанию взяла на себя фирма-застройщик, по вине которой, возможно, и произошло ЧП.

Напомним, что происшествие случилось в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал, сообщила пресс-служба МВД.По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Спасатели приступили к разбору завалов. Всего в работах задействованы 264 человека и 56 единиц спецтехники. Из них от ГСЧС – 106 и 23 соответственно, в том числе два кинологических расчета.

По словам начальника одесской полиции Олега Беха, дом имел небольшой крен. Вполне вероятно, что образовался он в результате начала сооружения рядом торгового центра.

По мнению экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

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