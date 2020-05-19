В Одессе жильцам обрушившегося дома разрешат вернуться в свои квартиры

Речь идет о жилом доме на Польском спуске, 9, который обрушился вечером, 7 мая. К счастью, обошлось без пострадавших, люди услышали треск и успели выбежать на улицу. В результате пострадали семь семей, всего 21 человек. Их временно переселили в общежитие, кого-то приютили родственники.

Как сообщили журналисты « 7 канала », в доме установят маячки для контроля трещин и временно включат воду и свет, чтобы проверить работу коммуникаций. Наблюдение будут вести как минимум 10 дней.

«Если за это время не будет проблем, жителям разрешат вернуться в свои квартиры и делать ремонт. А пока они остаются в общежитии ОГЭТ на улице Академика Королёва», - сообщает издание.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, в каком состоянии находятся квартиры. Они пострадали не от последнего обрушения, а сены рушились регулярно. Ведь сам дом находится в аварийном состоянии с 1996 года, однако ни о каких ремонтах речи всё это время не шло.

По словам местных жителей, в некоторых комнатах дыры в полу почти сквозные — можно провалиться в подвал. Рушится и потолок. Два года назад в левом крыле дома случился пожар, тогда ситуация стала ещё более плачевной — сильно пострадали крыша и лестница. Приводить в порядок здание жителям пришлось за свой счёт.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, в Одессе решили судьбу пострадавших после обрушения дома, видео: "Согласились не все"

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.