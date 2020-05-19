В Одессе иностранец пробрался в больницу и обчистил персонал и пациентов
Подробности сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, передает Politeka.net.
Инцидент произошел в одной из больниц в Приморском районе города, куда мужчина проник под видом посетителя.
По словам правоохранителей, сначала злоумышленник зашел в одну из палат, в которой отдыхали пациентки, и забрал из столиков их мобильные телефоны. А после, направляясь к выходу, заглянул в кабинет медицинской сестры, откуда забрал сумку с документами и деньгами.
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О краже имущества администрация заведения сразу сообщила в полицию.
Копы разоблачили грабителя по горячим следам. Им оказался 38-летний гражданин одного из соседних государств. Все похищенные вещи у него изъяли.
За совершение ряда краж фигуранту сообщили о подозрении по ч.2 ст.185 УКУ. Сейчас мужчина пребывает в СИЗО.
Ранее мы писали, после смягчения карантина ситуация на Одесчине только ухудшилась, количество больных с каждым днем растет и медики назвали самые зараженные районы.
"Ситуация после ослабления карантина ухудшилась. Каждый день у нас как минимум 15 случаев подтверждается. Ослабление карантина не значит, что мы должны ходить без средств индивидуальной защиты. Мы должны быть в масках и не должно быть скоплений людей. Есть правила и нужно их придерживаться", - сообщила глава облздрава.
Медик обнародовала карту по заболеваемости вирусом в Одесской области по состоянию на 18 мая. Самым зараженным районом оказался Подольск - 373 человека, затем следует Одесса - 164, а на третьем месте – Беляевский район – 71 больной.
Напомним, в Одессе стремительно растет число зараженных: озвучены тревожные цифры
Как сообщала Politeka, вирус не отступает, сотни зараженных на Одесчине: где опаснее всего
Также Politeka писала, что в Одессе резко возросло число заболевших вирусом: озвучены новые данные