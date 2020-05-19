В Одессе коллеги умершего врача-реаниматолога Максима Белинова опровергли информацию о депрессии и откровенно рассказали, что происходит в больницах

Об этом они на условия анонимности поведали изданию Оборезреватель .

Как выснилось, за день до смерти врача его родственники обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в приобретении медикаментов, для его лечения.

Пациент поступил в 10-ю горбольницу еще в конце марта, два ПЦР-теста дали отрицательный результат. COVID-19 был подтвержден уже посмертно. Потом выяснилось, что заразился реаниматолог, интубировавший этого пациента с пневмонией.

Неделю врачи инфекционной больницы пытались спасти своего коллегу Белинова, однако это не удалось.

Медики рассказали, что на персонал больниц ложится колоссальная «вирусная нагрузка», и поэтому тяжелое течение болезни может быть даже у тех, кто не имеет хронических заболеваний.

"Понимаете, если врач во время той же интубации не находится в максимальной защите (костюм, маска, щиток и т.д.), то заражения практически не избежать. Все мы – камикадзе! Мы стоим перед выбором: или кормить семью, или тратить зарплату на защитные средства. Вот и рискуем", - говорят они.

Кроме того, врачи 10-й горбольницы на условиях сохранения анонимности сообщили, что медработники не получили необходимых средств защиты.

Они утверждают, что измерение температуры пациентам, не решает проблему, так как посетители могут быть заражены, но не знать об этом. Единственный вариант сохранить здоровье и работоспособность врачей – обеспечить защитными средствами не только персонал опорных больниц, а всех.

Тем временем, Глава БФ "Корпорация монстров" Катерина Ножевникова подтвердила, что накануне смерти Белинова в фонд обратились его родные с просьбой помочь в приобретении лекарств.

Ножевникова добавила, что ситуация с нехваткой лекарств – «обычное дело», однако чиновники об этом молчат. Ее также шокировала информация, озвученная 18 мая главой горздрава том, что Белинов «находился в депрессии и даже отказался от кислородной маски». Катерина Ножевникова опровергла ее.

Волонтер убеждена, что попытка создать чиновниками красивую картинку уже изрядно утомила, а реалии совсем другие.

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