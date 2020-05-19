На одесские пляжи море выбросило огромное количество зеленых водорослей

Соответствующие кадры разместили местные СМИ (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, что зеленые водоросли, плавают вдоль пляжей, а также много их выбросило на песок.

Однако это не мешает сотням людей ежедневно посещать пляж, чтобы позагорать и даже искупнуться.

К тому же экологи уверяют, что сейчас ситуация под контролем и нашествия водорослей, которое отмечалась в прошлом году, не будет.

Обратим внимание, что Минздрав Украины разрешил открыть пляжный сезон у морей и рек. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудитель вирусной болезни.

Однако Минздрав предупреждает о том, что необходимо соблюдать социальную дистанцию и правила гигиены.

А тем временем синоптики сообщили, что 19 мая в Одессе наступило климатическое лето.

Это означает, что температура воздуха поднялась выше 20 градусов тепла.

Согласно прогнозу, весь день в Одессе продержится облачная погода, однако будет тепло и без осадков.

Ветер южный, 9-14 м/с.

Температура ночью составит 11-13 ° С, днем ​​19-21 ° С.

Температура морской воды 12-13 ° С.

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