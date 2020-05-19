В Одессе мажоры таскают львенка по ночным клубам, как модную игрушку
Маленького хищника заметили в скандальном заведении Park Residence, которое устроило шумную вечеринку и разозлило мэра Одессы Геннадия Труханова. (Чтообы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Посетители клуба вовсю стали фотографироваться с испуганным животным на фоне заведения. Этими снимками запестрили соцсети, пишет
В администрации ночного клуба утверждают, что животное принес с собой один из гостей заведения, и они отношения к зверю не имеют.
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Отметим, что похожего львенка заметили недавно и на Крымской бульваре.
Пользователи в соцсетях с гневом комментируют увиденное.
«Чм*шники, те кто считают львёнка модной игрушкой!»,
«Малый запомнит, как над ним поиздевались»,
«Ско*ы, вас бы в вольер со львами запустить для выгула», «Клоуны», - пишут люди.
Ранее мы писали, на фоне последних новостей о стремительном распространении китайского вируса и новых жертвах, мэр Одессы Геннадий Труханов созвал комиссию для принятия экстренных мер в городе.
По его словам, на фоне титанической работы медиков, водителей общественного транспорта и коммунальщиков в городе открываются ночные клубы и рестораны, где никто не соблюдает меры безопасности, пишут местные СМИ.
«Пройдите по Екатерининской и посмотрите, что творится. О каких нормах идет речь? Боюсь, что мы можем получить существенное ухудшение эпидемиологической ситуации. Нужно помнить о том, что ничего еще не закончилось», — отметил городской голова.
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