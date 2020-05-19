В среду, 20 мая в одно из районов Одессы на целый день отключат воду

Об этом жителей микрорайона Черёмушки предупредила пресс-служба филиала «Инфоксводоканал», передает Politeka.net.

Согласно сообщению, отключение будет связано с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ по замене задвижек диаметром 200 и 300 мм.

Так, с 09:00 будет прекращена подача воды в дома горожан, проживающих по следующим адресам:

- Люстдорфская дорога 86, 88а, 88б, 88в;

- улица Героев Крут, 1-31, 2-36;

- улица Ивана и Юрия Лип 1-7;

- улица Варненская, 1-21, 2-10;

- улица Академика Филатова, 21-41;

- улица Космонавтов, 12-30;

- улица Маршрутная;

- улица Сибирская.

Вернуть воду в квартиры одесситов обещают в 20.00.

Ранее мы писали, на одесские пляжи море выбросило огромное количество зеленых водорослей.

На кадрах видно, что зеленые водоросли, плавают вдоль пляжей, а также много их выбросило на песок.

Однако это не мешает сотням людей ежедневно посещать пляж, чтобы позагорать и даже искупнуться.

К тому же экологи уверяют, что сейчас ситуация под контролем и нашествия водорослей, которое отмечалась в прошлом году, не будет.

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