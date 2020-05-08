В пятницу, 8 мая, многие одесситов проведут целый день без света и воды

Как передает Politeka.net, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ жители 10 улиц останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».

В частности, с 09:30 будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по следующим адресам.

- Тираспольское шоссе, 19-31,

- поселок Дзержинского,

- улица Проселочная,

- улица Александра Блока,

- улица Марата,

- улица Самолетная,

- улица Улитина,

- улица Степана Разина,

- улица Клиновая,

- улица Путевая.

Вернуть водоснабжение в квартиры обещают в 20:00.

Кроме того, многие дома горожан обесточат от электричества.

Причина отключения связана с плановыми ремонтными работами электросетей.

Провести день без света предстоит одесситам, проживающим по следующим адресам:

Александровский проспект

33, 35, 37, 39, 41

С 09:00 по 17:00

Атамана Головатого улица

64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в

С 10:00 по 17:00

Балковская улица

4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1

С 09:00 по 17:00

Большая Арнаутская улица

52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91

С 09:00 по 17:00

Героев обороны Одессы улица

48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А

С 09:00 по 17:00

Екатерининская улица

91, 93, 84/86, 85, 87, 89

С 09:00 по 17:00

Капитана Кузнецова улица

93, 95, 97, 99

С 09:00 по 17:00

Кузнечная улица

4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022

С 09:00 по 17:00

Леси Украинки улица

45, 47, 49, 118, 120, 122

С 09:00 по 17:00

Льва Толстого улица

13, 22, 28

С 09:00 по 17:00

Лютеранский переулок

3, 5, 7

С 09:00 по 17:00

Малая Арнаутская улица

66, 68, 70, 72, 73, 74, 76

С 09:00 по 17:00

Пантелеймоновская улица

76

С 09:00 по 17:00

переулок Ониловой

13, 15, 17, 15а

С 09:00 по 17:00

Черноморского Казачества улица

95, 97

С 10:00 по 17:00

Вернуть электричество одесситам планируют в 17:00.

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