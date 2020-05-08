В пятницу, 8 мая, многие одесситов проведут целый день без света и воды
Как передает Politeka.net, в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ жители 10 улиц останутся без воды. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Инфоксводоканал».
В частности, с 09:30 будет прекращена подача воды потребителям, проживающим по следующим адресам.
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- Тираспольское шоссе, 19-31,
- поселок Дзержинского,
- улица Проселочная,
- улица Александра Блока,
- улица Марата,
- улица Самолетная,
- улица Улитина,
- улица Степана Разина,
- улица Клиновая,
- улица Путевая.
Вернуть водоснабжение в квартиры обещают в 20:00.
Кроме того, многие дома горожан обесточат от электричества.
Причина отключения связана с плановыми ремонтными работами электросетей.
Провести день без света предстоит одесситам, проживающим по следующим адресам:
Александровский проспект
33, 35, 37, 39, 41
С 09:00 по 17:00
Атамана Головатого улица
64, 66, 68, 73, 75, 77, 73б, 64а, 96, 64б, 64в
С 10:00 по 17:00
Балковская улица
4, 5, 6, 8, 10, 12Г, 3, 3/1
С 09:00 по 17:00
Большая Арнаутская улица
52, 56, 60, 62, 64, 66, 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91
С 09:00 по 17:00
Героев обороны Одессы улица
48, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 52А
С 09:00 по 17:00
Екатерининская улица
91, 93, 84/86, 85, 87, 89
С 09:00 по 17:00
Капитана Кузнецова улица
93, 95, 97, 99
С 09:00 по 17:00
Кузнечная улица
4, 6, 7, 20/22, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 2022
С 09:00 по 17:00
Леси Украинки улица
45, 47, 49, 118, 120, 122
С 09:00 по 17:00
Льва Толстого улица
13, 22, 28
С 09:00 по 17:00
Лютеранский переулок
3, 5, 7
С 09:00 по 17:00
Малая Арнаутская улица
66, 68, 70, 72, 73, 74, 76
С 09:00 по 17:00
Пантелеймоновская улица
76
С 09:00 по 17:00
переулок Ониловой
13, 15, 17, 15а
С 09:00 по 17:00
Черноморского Казачества улица
95, 97
С 10:00 по 17:00
Вернуть электричество одесситам планируют в 17:00.
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