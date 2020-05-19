В среду, 20 мая, дождь и шкальный ветер обрушатся на Одессу

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, с утра и до самого вечера небо в Одессе будет скрыто за облаками. Утренний сильный дождь во второй половине дня должен ослабнуть, но к вечеру может вновь набрать силу, передает Politeka.net

Ветер ночью юго-западный, днем ​​северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 12-14 °С, днем ​​16-18 °С.

Температура морской воды 12-13 °С.

По области метеорологи обещают облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь.

Днем кратковременный дождь, местами гроза.

Ветер ночью юго-западный, днем ​​северо-западный 9-14 м/с,

во второй половине дня во время грозы местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 10-15 °С, днем ​​16-21 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Интересно, что в старину говорили, если в этот день будет дождь - грибов будет много. Была в этот день традиция печь пироги для угощения странников и нищих. В это время лопаются почки у лесного шиповника.

Ранее мы писали, на одесские пляжи море выбросило огромное количество зеленых водорослей.

На кадрах видно, что зеленые водоросли, плавают вдоль пляжей, а также много их выбросило на песок.

Однако это не мешает сотням людей ежедневно посещать пляж, чтобы позагорать и даже искупнуться.

К тому же экологи уверяют, что сейчас ситуация под контролем и нашествия водорослей, которое отмечалась в прошлом году, не будет.

Напомним, ливень с градом обрушился на Одесскую область, улицы ушли под воду: кадры непогоды

Также Politeka писала, что в Одессе на выходных температура взлетит до летних показателей