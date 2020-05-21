В пятницу, 21 мая, небо над Одессой будет затянуто облаками, также местами пройдет небольшой дождь с грозой

По данным синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, дождливый атмосферный фронт понемногу начнет покидать Одессу , однако весь день сохранится пасмурная погода, передает Politeka.net

Ночью и утром прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

В городе незначительно похолодает.

Температура ночью 10-12 °С, днем 15-17 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

По области намечается облачность с прояснениями.

Ночью дождь, на юге значительный. Днем местами кратковременный дождь. Местами гроза.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, во время грозы местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Отметим, что 22 мая почитается память святителя Николая. Больше всего в народе этот праздник известен под названием Никола Вешний. Оба Николы - и Зимний (19 декабря), и Вешний - погоду устанавливают. «Никола Вешний - с теплом, Николай Зимний - с морозом». Этим днем знаменуется конец весны и начало предлетья (с 22 мая до 10 июня). На Николу могут быть грозы, дожди: «Дождь в мае хлеба поднимает».

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