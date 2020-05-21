Полиция бросила все силы на поиск маленькой одесситки, которая потерялась в Суворовском районе

В розыск объявлена Булатова София Дмитриевна, 2009 года рождения, которая, 20 мая, между 19-й и 21-ю часами ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на информацию местной полиции.

Приметы Сони: на вид 10 лет, рост около 140 см, длинные светлые волосы, худощавое, голубые глаза.

Была одета: красная куртка, голубые джинсы и серебристые кроссовки.

«Просьба ко всем, в случае получения информации о месте нахождения девочки, сообщить в Суворовский ОП по телефонам: (048) 779-49-70, (048) 779-49-88, (063) 462-05-01 или по спецлинии « 102 », - говорится в обращении полиции.

Ранее мы писали, что в Одесской области полиция и родственники разыскивали безвести пропавшую девушку, о которой нет извести длительное время.

Так, в Любашевским районе пропала 17-летней Борчук Татьяна Сергеевна.

Известно, что жительница села Троицкое ушла из дома 12 апреля текущего года и до настоящего времени ее место нахождения неизвестно.

Приметы Тани: рост 165 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Была одета в светлые джинсы, темные кроссовки, коричнево-черную кофту с капюшоном.

У девушки есть особая примета - на правой руке татуировка с надписью "любовь".

Стоит отметить, что Борчук Татьяна уже не первый раз сбегает из дома. О систематических причинах побега в полиции не уточняют.

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