В сети показали, как подростки из Одессы затеяли опасную игру на побережье во время шторма

В Одессе двое подростков в поисках острых ощущений во время шторма бегали по краю волнореза, одна из волн чуть не смыла их в море.

Соответствующее видео, засняли на камеры телефонов очевидцы, а затем опубликовали в Telegram-канале "Х**вая Украина", передает Politeka.net. (Чтообы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как два мальчика в поисках острых ощущений бегают по краю волнореза во время шторма. В какой-то момент одна из волн чуть не смыла ребят в море.

"Одесса, на море — шторм. Два подростка соскучились за адреналином. По мокрой и скользкой поверхности ребята двигались на край волнореза. В результате волна чуть не смыла их в море. Интересно, через сколько времени родители смогли бы найти их?", - говорится в подписи к видео.

Видео разошлось по сети и вызвало волну негодования среди интернет-пользователей.

«Бедные дети и их родители !!!», «Ими не занимаются!», - комментируют люди.

В этом ключе нельзя не вспомнить другую историю, которая приключилась также на пляже в Одессе.

Тогда сильный ветер снес с пирса в море коляску, в которой находился маленький ребенок.

Инцидент произошел на пляже «Аркадия». Поначалу мать пыталась самостоятельно спасти ребенка. Она прыгнула в море вслед за коляской.

На помощь ей откликнулся мужчина, который увидел происходящее. Он снял одежду и прыгнул с пирса.

В результате он спас пострадавших.

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