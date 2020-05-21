Жертвы просто неминуемы при таком отношении

От старинного дома в центре Одессы отвалился огромный элемент карниза и рухнул на тротуар

Подтверждающие фотографии разместил в соцсетях одесский активист Демьян Ганул, передает Politeka.net.

Инцидент случился на улице Ольгиевской, 17 на днях.

На снимках видно, как глыба длиной около метра отвалилась с карниза дореволюционного дома упала на тротуар и от падения там образовалась вмятина.

Чудом обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неизбежны.

По данным местных СМИ, жильцы этого дома не раз обращались к чиновникам с просьбами обратить внимание на ветхое состояние крыши, с которой постоянно падают обломки на головы прохожим.

Одесситы с гневом принялись комментировать происшествие.

«В Трухановке это норма, в Одессе такого не должно быть. Труханова и его банду, скоро посадят. Одесситы должны выбрать нового распорядителя своих денег, но трухлявая банда обязана вернуть миллионы»,

«Трухановщина»,

«Когда уже снесут этого лысого ублюдка», - пишут в сети.

Похожая ситуация произошла ранее. С исторического здания в самом центре Одессы обвалилась часть карниза.

Обрушение произошло с известного памятника архитектуры Дома Навроцкого, который находится на улице Ланжероновской.

Здание примыкает вплотную к знаменитому одесскому Оперному театру.

Отметим, что дом построен в 1891 году, в нём когда–то размещалась редакция популярной дореволюционной газеты «Одесский листок» Василия Навроцкого.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Как сообщала Politeka, в Одессе решили судьбу пострадавших после обрушения дома, видео: "Согласились не все"

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