От старинного дома в центре Одессы отвалился огромный элемент карниза и рухнул на тротуар
Подтверждающие фотографии разместил в соцсетях одесский активист Демьян Ганул, передает Politeka.net.
Инцидент случился на улице Ольгиевской, 17 на днях.
На снимках видно, как глыба длиной около метра отвалилась с карниза дореволюционного дома упала на тротуар и от падения там образовалась вмятина.
Чудом обошлось без жертв, но если этот и другие дома не будут ремонтировать и реконструировать власти города, то жертвы просто неизбежны.
По данным местных СМИ, жильцы этого дома не раз обращались к чиновникам с просьбами обратить внимание на ветхое состояние крыши, с которой постоянно падают обломки на головы прохожим.
Одесситы с гневом принялись комментировать происшествие.
«В Трухановке это норма, в Одессе такого не должно быть. Труханова и его банду, скоро посадят. Одесситы должны выбрать нового распорядителя своих денег, но трухлявая банда обязана вернуть миллионы»,
«Трухановщина»,
«Когда уже снесут этого лысого ублюдка», - пишут в сети.
Похожая ситуация произошла ранее. С исторического здания в самом центре Одессы обвалилась часть карниза.
Обрушение произошло с известного памятника архитектуры Дома Навроцкого, который находится на улице Ланжероновской.
Здание примыкает вплотную к знаменитому одесскому Оперному театру.
Отметим, что дом построен в 1891 году, в нём когда–то размещалась редакция популярной дореволюционной газеты «Одесский листок» Василия Навроцкого.
Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.
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