Ржавые штыри угрожают жизни и здоровью отдыхающих на одном из одесских пляже

Речь идет о пляже в Фонтанке 3, где уже несколько лет ржавеет затопленная баржа, сообщает информационный портал УСИ .

По словам местных жителей, они знают об опасном месте и ведут себя осторожно, но как быть с отдыхающими и детьми?

«Мы это место давно знаем и ведем себя тут осторожно, но у нас бывает много отдыхающих, которые могут пораниться, не зная особенностей пляжа. Здесь часто бывают наши дети, и за них мы переживаем. Не каждый может справиться с волной и на эти штыри можно наткнуться случайно, даже зная о них», - говорят они.

В тоже время добиваться уборки ржавого металла они не спешат, так как бояться, что власти попросту закроют пляж и им негде будет отдыхать.

«Думаю, что власти о такой проблеме знают, но почему-то ничего не делают, а если мы станет активничать, то закроют пляж», - выразил опасения местные житель.

По данным издания, сельские власти, заявили, что пляж — вне зоны их ответственности.

«Официальный пляж в Фонтанке только один — возле Черноморской Ривьеры. Остальные пляжи — дикие и за них никто не отвечает», - сообщил в сельсовете.

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