Стало известно, сколько людей заболело и выздоровело от китайского вируса в Одессе и области

По состоянию на утро 21 мая, с начала эпидемии в Одесской области зарегистрировано 801 случай заражения. За последние сутки выявлено 14 новых случаев, 13 человек вылечились, 1 пациент скончался. Об этом сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, передает Politeka.net

Всего по Украине, по их данным, с начала эпидемии подтверждены 19 706 случаев инфицирования. За последние сутки в стране выявили 476 новых случаев заболевания. Вылечились 272 человека. Зарегистрировано 15 летальных случаев.

Отмечается, что за весь период эпидемии в Украине 6 227 пациента выздоровели, 579 человек умерли.

Ранее мы сообщали, в Одессе на днях от китайской инфекции скончался 47-летний реаниматолог Максим Белинов. По слова метсных чиновников, медик 4 дня занимался самолечением дома, а в больницу попал уже в тяжелом состоянии, а также его одолела депрессия и он не хотел одевать кислородную маску.

Однако коллеги умершего врача опровергли информацию о депрессии и откровенно рассказали, что происходит в больницах.

Они поведали, что за день до смерти врача его родственники обратились в благотворительный фонд с просьбой помочь в приобретении медикаментов, для его лечения.

Кроме того, врачи 10-й горбольницы на условиях сохранения анонимности сообщили, что медработники не получили необходимых средств защиты.

Глава БФ "Корпорация монстров" Катрина Ножевникова добавила, что ситуация с нехваткой лекарств – «обычное дело», однако чиновники об этом молчат.

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