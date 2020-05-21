В Одесской области пронесся ливень, который подтопил улицы

20 мая в городе Измаиле прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Дождь лил всю ночь, в результате оказались подтоплены подходы в частные дворы и огороды у некоторых местных жителей. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях, передает Politeka.net

А тем временем синоптики предупреждали, что с 20 мая с Европы на Украину двинет мощная полоса дождей, но промочит территорию страны лишь местами.

В частности, дожди с грозами обрушаться на Одесчину.

Ночью и утром прогнозируется кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

В городе незначительно похолодает.

Температура ночью 10-12 °С, днем 15-17 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

По области намечается облачность с прояснениями.

Ночью дождь, на юге значительный. Днем местами кратковременный дождь. Местами гроза.

Ветер северо-западный 9-14 м/с, во время грозы местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 7-12 °С, днем 15-20 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее мы писали, жители села Еремеевка Раздельнянского района рассказали, что ливнем затопило придомовые территории, а автомобили утонули в болоте.

По их словам, дождь начался после 17.00.

«Сначала накрапывал мелкий, потом начался сильный с сильным градом. Шел где-то час в таком темпе, потом остановился на минут 10 – 15 и начался опять, только уже без града», - рассказали они.

На кадрах видно, как вода затопила дворы и огороды, а по улицам текли ручьи из грязи.

«Затопило стадион, машины позастревали в болоте, пришлось вытягивать трактором», – говорят жители.

Напомним, антициклон движется в Одессу: синоптики предупредили, когда пойдет дождь

Также Politeka писала, что одесские подростки устроили опасные игры на берегу моря: момент попал на видео