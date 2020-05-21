За загрязнение заповедной зоны в Одесской области нарушителям грозит штраф в размере 420 тысяч гривен

Речь идет о национальном парке «Тузловские лиманы», где в прошлом году частная фирма «Астра» оставила горы мусора, передает Politeka.net

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры в Одесской области, предприятие владеет рыбоприемным пунктом и обловно-пропускным каналом неподалеку от села Лебедевка на песчаной косе, которая отделяет Тузловские лиманы от моря.

По результатам проведенной проверки установлено, что на указанном участке произошло засорение отходами древесины и отходов вынутого грунта при проведении дноуглубительных работ является результатом производственной деятельности предприятия.

Отмечается, что суде будет доказываться, что бизнесмены нарушили законодательство об охране окружающей среды.

Обратим внимание, что с этой рыболовной станцией давно борются сотрудники нацпарка «Тузловские лиманы» и одесские эко-активисты. Они доказывают, что ЧП «Астра» незаконно прокопала канал через косу, а вылов рыбы в этом месте нарушает природный баланс в заповеднике.

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