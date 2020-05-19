В Одессе незаконно возобновили работу детские аттракционы

Об этом пишет Думская.

С 12 мая произошел первый этап ослабления общенационального карантина, и Одесса понемногу начинает входит в обычный ритм жизни.

Горожанам разрешили, не боясь штрафов, посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, однако правительство выдвинуло основное требование - соблюдения противоэпидемических норм. После этого решения в одесских парках и скверах открылись различные аттракционы – батуты и лабиринты, но как выяснилось их деятельность сейчас незаконна.

Всё потому, что в перечне объектов, разрешенных к открытию, они не упоминаются.

Владельцы этих самых аттракционов утверждают, что разрешение на работу у них есть.

Однако в одесской мэрии заявляют, что официальных решений на функционирование такого рода развлекательных мест горсовет не принимал.

«Их работу регламентирует постановление правительства, а контроль за соблюдением правил карантина должна вести полиция», - рассказали в одесском горсовете.

В тоже время директор Лунапарка «Одесса», который находится в парке Шевченко, сообщил, что решения о закрытии и об открытии администрация лунапарка принимала самостоятельно.

По данным издания, Лунапарк в Аркадии пока закрыт на ремонт.

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