В Одессе незаконно возобновили работу детские аттракционы
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С 12 мая произошел первый этап ослабления общенационального карантина, и Одесса понемногу начинает входит в обычный ритм жизни.
Горожанам разрешили, не боясь штрафов, посещение парков, скверов, детских и спортивных площадок, однако правительство выдвинуло основное требование - соблюдения противоэпидемических норм. После этого решения в одесских парках и скверах открылись различные аттракционы – батуты и лабиринты, но как выяснилось их деятельность сейчас незаконна.
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Всё потому, что в перечне объектов, разрешенных к открытию, они не упоминаются.
Владельцы этих самых аттракционов утверждают, что разрешение на работу у них есть.
Однако в одесской мэрии заявляют, что официальных решений на функционирование такого рода развлекательных мест горсовет не принимал.
«Их работу регламентирует постановление правительства, а контроль за соблюдением правил карантина должна вести полиция», - рассказали в одесском горсовете.
В тоже время директор Лунапарка «Одесса», который находится в парке Шевченко, сообщил, что решения о закрытии и об открытии администрация лунапарка принимала самостоятельно.
По данным издания, Лунапарк в Аркадии пока закрыт на ремонт.
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