Известна схема по которой они действуют

В Одессе всё чаще стали разводить мужчин нетрадиционной ориентации

Они устраивают им подставные свидания, а затем выбивают с них деньги. В качестве наживки мошенники используют красивых парней, анкету которых размещают в соцсетях.

В частности, одну из историй рассказал на своей странице в Фейсбуке волонтер одесской ассоциация ЛГБТ «Лига» Виталий Царюк. Кроме того, мужчина разместил фото «подставного» парня, который приводит с собой налетчиков.

По словам волонтера, его знакомый познакомился с этим парнем в соцсетях, во время переписки он заверял, что давно отметил совершеннолетие. Они встретились в магазине, купили там пива и пошли домой.

«Там мой товарищ пошел в душ, а когда вышел, увидел компанию «доброжелателей». Эти люди представились полицейскими, быстро показали какую-то корочку и начали говорить, что парню нет 18-ти лет», - рассказал Виталий.

Лжекопы скрутили парня и надели на него наручники, после чего предложили два варианта выхода из ситуации — либо его забирают в полицейское отделение, либо дают возможность «решить вопрос на месте», выплатив круглую сумму денег. При этом нападавшие запугивали жертву — рассказывали, что делают в изоляторе с «такими, как он« и что, мол, до суда молодой мужчина точно не доживет.

Когда одессит согласился и все вместе поехали в ближайший банкомат за деньгами, сумма на карте жертвы показалась аферистам маловатой.

Они потребовали при них сдать в ломбард мобильный телефон.

Волонтер отмечает, что таким образом на подставном свидании злоумышленники «заработали» пять тысяч гривен и электронную сигарету.

Очухавшись, потерпевший понял, что стал жертвой «развода» и заявил о преступлении настоящим полицейским.

«Конечно, не все идут писать заявления, многие боятся, но я знаю как минимум четырех человек, которые это делали и хотя эти дела расследуются очень неактивно, года четыре назад одна такая преступная группа была обезврежена», - отметил Виталий.

В завершении, активист обратился ко всем, кто попадет на удочку обращаться к нему за помощью.

«Ведь когда явление становится массовым, правоохранители не могут не реагировать», - резюмировал он.

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