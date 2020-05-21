Из-за Одесской области вспыхнул международный скандал между Украиной и Болгарией

20 мая в Болгарском правительстве выступли против разделения Болградского района Одесской области в рамках предстоящей административно-территориальной реформы. За это проголосовали 109 болгарских депутатов, никто не голосовал против, 19 воздержались. При этом отмечается, что заявление было немедленно отправлено ​​послу Украины в Болгарии.

В МИДе нашей страны незамедлительно отреагировали, заявив, что вопросы административно-территориального устройства Украины относится к компетенции органов государственной власти Украины.

«Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины»,- говорится в сообщении.

В министерстве заверили, что защита прав и свобод представителей всех нацменьшинств, в том числе и болгарской, является одним из приоритетов деятельности украинской власти и осуществляется в соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы о защите нацменьшинств (1995 год).

«Вопрос о Болградского района будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в т.ч. численной болгарской общины, - сообщили в министерстве.

Ранее мы сообщали, в Одессе под стенами ОГА проходила акция протеста.

Представители Болградского района возмущены тем фактом, что их район собираются «раздерибанить» аж на пять громад. Ведь жители Болградщины были настроены сохранить свой район целостным , одной громадой. После, в ходе многочисленных обсуждений пришли к мнению, что район поделят на две громады – Болградскую и Кубейскую. Но никак ни на пять!

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

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