Стало известно, какая погода ждет одесситов в пятницу, 22 мая
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили метеорологи Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
По их данным, в Одессе на протяжении всего дня будет стоять облачная погода, однако осадков в этот день не предвидится.
Ветер будет северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью составит 7-9 °С, днем воздух прогреется до 15-17 °С.
Температура морской воды 13-14 °С.
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По Одесской области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9 °С, днем 12-17 °С, местами до 20 °С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Ранее мы сообщали, по Одесской области пронесся ливень, который подтопил улицы.
20 мая в городе Измаиле прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Дождь лил всю ночь, в результате оказались подтоплены подходы в частные дворы и огороды у некоторых местных жителей. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях.
Также мы писали, одесситы гуляли по набережной Аркадии во время дождя.
При этом большинство заведений в городе по-прежнему остаются закрыты, а те летние площадки, которые работают непригодны для посиделок в дождливую погоду. Кафе и рестораны, где есть крытые площадки, буквально забиты людьми и мест всем не хватает. Но это не останавливает одесситов, и они устраиваются на лавках под деревьями.
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