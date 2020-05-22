В Одессе массово рушаться старинные дома

Как передает Politeka.net, очередное обрушение произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

К счастью, происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

Спасатели и полицейские эвакуировали жильцов. Устанавливаются анкетные данные всех, кто мог находиться в момент обвала в здании. В доме 22 квартиры, в которых проживают 35 человек. Ранее из двух квартир были отселены 5 жильцов.

В эвакуации было задействовано 33 человека и 12 единиц спецтехники, из них от ГСЧС 17 сотрудников и 5 машин.

По словам вице-мэра Дмитрия Жемана, жильцов дома в временно отселили в гостиницу «Одесский дворик».

Хотелось бы отметить и то, что буквально на этой недели в Одессе также произошло обрушение одного из жилых домов. К счастью, в результате данного происшествия никто не погиб и не пострадал.

А произошло это ЧП на улице Торговой около 16:25 в понедельник, 19 мая. Там резко обвалилась часть пятиэтажного дома.

Напомним, в Одессе решили судьбу пострадавших после обрушения дома, видео: "Согласились не все"

Как сообщала Politeka, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.