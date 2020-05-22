С 1 июня в Одессе снова заработают детские сады, но не всё так просто

Родители детей дошкольных учреждений пожаловались, что теперь в садах выставили новое требование. Для того, чтобы дети смогли посещать группу необходимо обоим родителям предоставить справку об официальном трудоустройстве, а также принести справку из поликлиники о том, что ребенок здоров и не контактировал с инфицированными больными, пишет Politeka.net.

В частности, такие требования озвучили с детского сада №117 в Одессе.

Пользователи в соцсетях тут же отреагировали на новые карантинные требования, при этом их мнения разделились, одни поддержали, другие раскритиковали.

«Ну и бредятина про официальное трудоустройство родителей 🙈»,

«А что не так? Хотели сады получите!! Только на наших требованиях! А если нет, то идите и работайте вместо воспитателя. Что скажите после дня работы при условиях карантина.?!!»,

«Пойдите поработайте хоть один день,когда на тебя чихают и кашляют прямо в лицо,потому что ты находишься на уровне ребенка постоянно: одеть,вытереть носик, поправить одежду, завязать шнурки»,

«Тоже слышала о справке о здоровье и о том что родители должны предоставить справку с места работы.в нынешней ситуации эти действия адекватны»,

«А у нас еще лучше: в садик принимаются дети, родители которых официально работают в госучреждений. А бизнес, который платит налоги для их зарплаты, "в пролете"»,

«Сад первую очередь для развития ребенка, для адаптации в коллективе. Поэтому какая разница кто работает официйноа кто не официально !?»,- пишут люди.

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