Как они действавали

В Одессе молодая семейная придумала способ, как выкачать деньги из доверчивых людей

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, они создали фиктивное общество, которое якобы занималось доставкой автомобилей из-за рубежа и их растаможкой, передает Politeka.net.

Мошенники разместили объявление в сети-интернет с описанием предлагаемого для продажи, но несуществующего товара.

С покупателями заключались соглашения, и после получения средств «продавцы» исчезали. Таким образом пострадавшим был нанесен материальный ущерб размером в полмиллиона гривен.

После того, как покупатели поняли, что их обманули, они обратились за помощью в правоохранительные органы. Действия правонарушителей следователи квалифицировали как мошенничество.

Желая избежать ответственности, подозреваемые скрывались от полиции, однако мужчину удалось разыскать и задержать. Его жена пока находится в розыске, однако когда ее найдут супругов ждет до трех лет тюрьмы с конфискацией "заработанного".

Ранее в полиции предупреждали одесситов, что во время карантина увеличилось количество онлайн-мошенничества.

«Уровень преступлений, связанных со всевозможным мошенничеством вырос на 20%. Прежде всего, это интернет-мошенники» — сообщил начальник одесской полиции Олег Бех.

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