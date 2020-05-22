Несмотря на смягчения карантина и разрешение возобновить работу пригородного транспорта, некоторые перевозчики так и не вышли на маршруты

Об этом сообщает «Избирком».

Как оказалось, Черноморская транспортная компания по неизвестным причинам отменила возобновление перевозок по маршруту «Теплодар-Одесса» и обратно.

Не выйдут на линию сегодня так же и маршруты «Беляевка-Одесса». Транспорт из Теплодара, Нати, Усатово и Нерубайское в Одессу также не запустили. Компании-перевозчики были настроены на работу, но разрешения пока не получили, и ждут письма от областного департамента.

Последний, в свою очередь, должен получить решение о возобновлении рейсов от областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая должна была принимать его, руководствуясь постановлением Кабмина с изменениями.

Напомним, карантин в Украине снова продлили. На этот раз до 22 июня, однако с существенными изменениями.

В Кабмин заявили, что с 22 мая карантин будет адаптивным. То есть будет приниматься во внимание эпидемическая ситуация в конкретных регионах. В случае роста заболеваемости местные власти смогут самостоятельно ужесточать ограничения.

В каких областях меры усилят, а в каких ослабят, пока не известно.

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