В Одессе произошла утечка нефтепродуктов с многострадального танкера «Делфи»

Соответствующие фотографии обнародовала Администрация морских портов, передает Politeka.net.

Сообщается, что утечка произошла 21 мая на пляже «Дельфин» из затонувшего танкера «Делфи». В тот же день ее устранили экологи. Специалисты взяли пробы, после чего портовая бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин".

В 13:30 загрязнение было ликвидировано.

Отмечается, что экологи подтвердили удовлетворительное состояние поверхностных вод в районе пляжа и отсутствие утечки нефтепродуктов.

В одесском горсовете добавили, что в результате выездного совещания, на котором присутствавал мэр Геннадий Труханов было принято проводить ежедневный мониторинг воды и воздуха.

Городской голова отметил, что муниципальные службы продолжат патрулирование, а пляж будет закрыт для отдыха одесситов и гостей города.

Ранее мы сообщали, на одесские пляжи море выбросило огромное количество зеленых водорослей.

На кадрах видно, что зеленые водоросли, плавают вдоль пляжей, а также много их выбросило на песок.

Экологи уверяют, что сейчас ситуация под контролем и нашествия водорослей, которое отмечалась в прошлом году, не будет.

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