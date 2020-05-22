В Одессе произошла утечка нефтепродуктов с многострадального танкера «Делфи»
Соответствующие фотографии обнародовала Администрация морских портов, передает Politeka.net.
Сообщается, что утечка произошла 21 мая на пляже «Дельфин» из затонувшего танкера «Делфи». В тот же день ее устранили экологи. Специалисты взяли пробы, после чего портовая бригада по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов обработала водную поверхность в месте загрязнения сорбентом "Эконадин".
В 13:30 загрязнение было ликвидировано.
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Отмечается, что экологи подтвердили удовлетворительное состояние поверхностных вод в районе пляжа и отсутствие утечки нефтепродуктов.
В одесском горсовете добавили, что в результате выездного совещания, на котором присутствавал мэр Геннадий Труханов было принято проводить ежедневный мониторинг воды и воздуха.
Городской голова отметил, что муниципальные службы продолжат патрулирование, а пляж будет закрыт для отдыха одесситов и гостей города.
Ранее мы сообщали, на одесские пляжи море выбросило огромное количество зеленых водорослей.
На кадрах видно, что зеленые водоросли, плавают вдоль пляжей, а также много их выбросило на песок.
Экологи уверяют, что сейчас ситуация под контролем и нашествия водорослей, которое отмечалась в прошлом году, не будет.
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