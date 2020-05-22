В Черноморске, что под Одессой группа подростков избила больную девочку
Видео буллинга уже разлетелось по сети и вызвалало интерес полиции, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
На кадрах видно, как одна девушка набросилась на другую, повалила ее на землю и бьет под одобрительные крики и возгласы других подростков.
Все это снимают на камеру телефона участники разборок.
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По данным местных СМИ, пострадавшую зовут Соня, ей 13 лет.
Тем временем в полиции уже отреагировали на факт буллинга, сообщив, что все лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые присутствовали при нем, установлены. Все они с родителями приглашены в отдел полиции.
В комментариях местные жители утверждают, что пострадавшая добрая и милая девочка, а вот в отношении забияк они не пожалели гневных комментариев и требуют наказать всех.
«Тв*ри, а не дети, ужас как вас воспитание родителей??? 😪», «Поймать и наказать», «Ребята, кто узнал лица, тех, кто били. Кидайте где живут. У нас маленький город, встретим», «Она добрая и милая девочка. Всегда здоровается, заводит разговор.
Ужасно, горько и печально(((«, - отреагировали в сети.
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