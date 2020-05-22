В Черноморске, что под Одессой группа подростков избила больную девочку

Видео буллинга уже разлетелось по сети и вызвалало интерес полиции, передает Politeka.net. (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как одна девушка набросилась на другую, повалила ее на землю и бьет под одобрительные крики и возгласы других подростков.

Все это снимают на камеру телефона участники разборок.

По данным местных СМИ, пострадавшую зовут Соня, ей 13 лет.

Тем временем в полиции уже отреагировали на факт буллинга, сообщив, что все лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые присутствовали при нем, установлены. Все они с родителями приглашены в отдел полиции.

В комментариях местные жители утверждают, что пострадавшая добрая и милая девочка, а вот в отношении забияк они не пожалели гневных комментариев и требуют наказать всех.

«Тв*ри, а не дети, ужас как вас воспитание родителей??? 😪», «Поймать и наказать», «Ребята, кто узнал лица, тех, кто били. Кидайте где живут. У нас маленький город, встретим», «Она добрая и милая девочка. Всегда здоровается, заводит разговор.

Ужасно, горько и печально(((«, - отреагировали в сети.

ИТ-3 | Буллинг в Черноморске 🤯😰В Черноморске подростки издевались над больной девочкой по имени Соня, снимая это все на видео😱 Запись факта буллинга уже разлетелась по соцсетям😣 Корреспонденты телеканала ИТ-3 выясняют подробности инцидента. Gepostet von ТРК IT-3 am Donnerstag, 21. Mai 2020

Напомним, что одесситам показали, что творится в парках после смягчения карантина: "Это незаконно", фото

Как сообщала Politeka, тысячи детей не смогут пойти в детсад в Одессе: озвучены новые требования

Также Politeka писала, что утечка нефтепродуктов в Одессе, брошены силы на спасение пляжа: кадры ЧП