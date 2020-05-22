В Одессе женщина-таксист во время поездки ограбила свою клиентку
Подробности рассказала пресс-служба ГУНП Украины в Одесской области, передает Politeka.net
Как сообщили в полиции, в ночное время суток женщина решила воспользоваться услугами такси и в пути заснула. Этим воспользовалась недобросовестная таксистка. Она залезла в сумку своей пассажирки, достала оттуда смартфон, банковскую карту и при помощи мобильного приложения перевела на свой счет 72 тысячи гривен.
Копы задержали 32-летнюю злоумышленницу, она уже призналась в содеянном.
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Ей объявили подозрение о совершении кражи по части 1 и части 2 185 статьи Уголовного кодекса и завладении финансовыми средствами преступным путем по части 1 статьи 357 УКУ. Таксистке грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее мы писали, в Одессе молодая семейная придумала способ, как выкачать деньги из доверчивых людей. Они создали фиктивное общество, которое якобы занималось доставкой автомобилей из-за рубежа и их растаможкой.
Мошенники разместили объявление в сети-интернет с описанием предлагаемого для продажи, но несуществующего товара.
С покупателями заключались соглашения, и после получения средств «продавцы» исчезали. Таким образом пострадавшим был нанесен материальный ущерб размером в полмиллиона гривен.
После того, как покупатели поняли, что их обманули, они обратились за помощью в правоохранительные органы. Действия правонарушителей следователи квалифицировали как мошенничество.
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