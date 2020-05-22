Стало известно, в каком районе Одесской области сохранится жетский карантин

Речь идет о Подольске, так как нестабильная ситуация не позволяет его ослабить. Такое заявление в ходе брифинга сделал одесский губернатор Максим Куцый, передает Politeka.net

По его словам, несмотря на постепенное снижение уровня карантина и сокращение почти вдвое числа блокпостов в регионе, в Подольске сохранят жесткий карантин.

По состоянию на 22 мая в регионе лабораторно подтверждено 814 случаев заболевания, при этом 13 – за последние сутки. Выздоровели за сутки 16 человек – в два раза больше, чем новых случаев. Всего выздоровели 115 человек.

Скончались за время эпидемии в регионе 14 человек.

В тоже время, глава облздрава Наталия Одарий-Захарова подчеркнула, что Одесская область занимает 14 место в Украине по рейтингу заболеваемости.

За последние сутки выявлен 31 человек с подозрением на китайский вирус.

Также чиновница отметила, что число выздоровевших уже в три раза больше, чем требуемый минимум Минздрава. А это означает, что ослабление карантина в Одесской области возможно.

В свою очередь главный санитарный врач Виталий Гончаров добавил, что в регионе увеличивается число заболевших среди медиков.

По его словам, вирус подтвержден у 181 медработника из 8 больниц, в их числе есть и частная клиника "Инто-сана".

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