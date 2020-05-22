В Одессе под завалами дома на Торговой спасатели обнаружили пропавшего кота

О чудесном спасении сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, передает Politeka.net

По информации ведомства, днем 22 мая во время разборов завалов на улице Торговой, 20, на чердаке частично обрушившегося здания был найден живой кот.

Животное не было травмировано, но было очень испугано и не удивительно, ведь он четыре дня просидел под завалами.

Как оказалось, это домашний кот по кличке Тео. Его уже передали хозяйке сотрудники ГСЧС.

Ранее мы писали о том, что жительница рухнувшего дома на Торговой, 20 рассказала, что ее спас кот породы мейн-кун. Он начал метаться по квартире и она побежала за ним.

Напомним, что ЧП случилось в понедельник, 18 мая, по адресу улица Торговая, 20. Около 16:25 часть пятиэтажного жилого дома резко обвалилась.

В результате обрушения никто не пострадал. По данным правоохранителей, обвал произошел в четырех квартирах. Их жителей установили и выяснили, что на момент происшествия никого из них не было дома.

Еще одно обрушение дома произошло вечером 21 мая на улице Среднефонтанской, 29.

Там частично обвалилось двухэтажное здание 1920 года постройки, которое долгое время находился в аварийном состоянии. Известно, что часть жильцов из него была отселена.

Напомним, дерево рухнуло на киоск с продавцом в центре Одессы, движение заблокировано.

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Также Politeka писала, что в центре Одессы обрушился жилой дом, началась эвакуация: кадры с места ЧП.