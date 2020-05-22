Прошли около 30 человек

В Одессе активисты очищали пляж «Золотой берег» от металлических сваев

Соотвествующие кадры разместил одесский общественник Демьян Ганул на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net (Чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

22 мая, на пляже «Золотой берег» на 16-й станции Большого Фонтана около 30 активистов из Нацкорпуса и других организаций демонтировали сваи.

По их словам, арендатор Олег Цыганенко, директор компании "Жилстройсервис-1", не просто установит здесь настил, а закроет пляж для прохода одесситов.

Кроме того, в Нацкорпусе утверждают что затея с кафе принадлежит экс-нардепу Игорю Плохому.

«Есть некий господин Плохой, который застраивает Трассу здоровья. Здесь он, по сути, начал застройку пляжа. Это не просто очередной настил. Этот пляж будет закрыт. Его обустраивают для коттеджного городка "Золотой Берег", - говорят они.

Обратим внимание, что на месте присутствовала полиция, которая контролировала процесс.

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Речь идет о лестничном проходе к пляжу «Курортный» на 13-й станции Большого Фонтана, который упирается в строительный забор.

Теперь всем отдыхающим, чтобы спуститься к морю, приходится испытывать массу неудобств, обходя строительную площадку по дороге, где ездит строительная техника.

Как стало известно, на данной территории ведут строительство сразу две компании — «Ханбер» и «Гефест» .

Рассерженные местные жители выразили свои недовольства.

Они написали на заборе «Труханов вор, долой забор» и «Было море — больше нет».

Звільнення пляжу «Золотий берег» Gepostet von Дем'ян Ганул am Freitag, 22. Mai 2020

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