Стало известно, какая погода ждет одесситов на выходных – в субботу без осадков, а в воскресенье польет дождь

С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.

Согласно прогнозу, в субботу, 23 мая, самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7-9 °С, днем ​​15-17 °С.

Температура морской воды 13-14 °С.

По области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 5-10 °С, днем ​​14-19 ° С.

На автодорогах области видимость хорошая.

В воскресенье, 24 мая, утром небо в Одессе будет ясным, а днем покроется тучами. Также синоптики прогнозируют во второй половине дня дожди, возможно с грозами.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 25 мая юго-восточный 9-14 м/с.

Температура ночью 6-11 °С, днем столбики термометров поднимутся до ​​14-19 ° С.

Ранее мы сообщали, по Одесской области пронесся ливень, который подтопил улицы.

20 мая в городе Измаиле прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Дождь лил всю ночь, в результате оказались подтоплены подходы в частные дворы и огороды у некоторых местных жителей. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях.

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