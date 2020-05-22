Стало известно, какая погода ждет одесситов на выходных – в субботу без осадков, а в воскресенье польет дождь
С новым прогнозом погоды жителей ознакомили синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, передает Politeka.net.
Согласно прогнозу, в субботу, 23 мая, самого утра небо в Одессе покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9 °С, днем 15-17 °С.
Температура морской воды 13-14 °С.
Проезд подорожает в два раза: харьковчан ошеломили последствиями карантина
ПриватБанк уличили в новом обмане с картами, появилось важное заявление: "Нужно идти в отделение..."
Счета блокируются после платежей, ПриватБанк сделал заявление: "Пока не пришлете свое фото..."
У Цекало, бросившего дочь от Лолиты, подрастает сын-красавец: Брежнева показала фото
По области синоптики обещают переменную облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 5-10 °С, днем 14-19 ° С.
На автодорогах области видимость хорошая.
В воскресенье, 24 мая, утром небо в Одессе будет ясным, а днем покроется тучами. Также синоптики прогнозируют во второй половине дня дожди, возможно с грозами.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, 25 мая юго-восточный 9-14 м/с.
Температура ночью 6-11 °С, днем столбики термометров поднимутся до 14-19 ° С.
Ранее мы сообщали, по Одесской области пронесся ливень, который подтопил улицы.
20 мая в городе Измаиле прошел сильный ливень с грозой и шквалистым ветром. Дождь лил всю ночь, в результате оказались подтоплены подходы в частные дворы и огороды у некоторых местных жителей. Фотографиями очевидцы делятся в социальных сетях.
Напомним, антициклон движется в Одессу: синоптики предупредили, когда пойдет дождь
Также Politeka писала, что одесские подростки устроили опасные игры на берегу моря: момент попал на видео