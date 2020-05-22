Военные засекли беспилотник, который кружил над воинской частью в Одессе

Как передает Politeka.net, подробности происшествия сообщила Госпогранслужба.

В ведомстве отметили, что специальная группа реагирования обнаружила в прогулочной зоне незнакомца, который управлял малым летательным аппаратом. Для установления его личности и законности запуска дрона мужчину доставили в управление отряда.

Там одессит объяснил, что сфера его профессиональной деятельности связана со строительными проектами, поэтому он, в рамках подготовки отчета о проведенной работе, проводил съемку местности.

На нарушителя составили админпротокол за нарушение пограничного режима. Все материалы будут направлены в суд, который и должен принять решение о привлечении нарушителя к ответственности.

В погранслужбе обращают внимание, что в акватории порта базируются корабли ВМС ВСУ. Поэтому запускать дроны в районе бульвара Жванецкого и рядом нельзя.

Похожий случай произошел с туристом из Беларуси в Одессе, который запустил летательный аппарат над Приморским бульваром.

Во время запуска дрон иностранца завис над базой Одесского отряда Морской охраны ГПСУ и тем самым подвел хозяина.

Патруль морских пограничников немедленно выдвинулся на обследование территории и обнаружил мужчину, который управлял квадрокоптером. Его пригласили в управление отряда для установления личности.

Летательный аппарат у беларуса изымать не стали, но протокол об админправонарушении составили. Ему придется заплатить 119 грн штрафа.



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